Inaugurato il ponte Bailey, Piana: «Oggi viene restituita un po’ di serenità agli abitanti di Rocchetta Nervina»

Rocchetta Nervina. «Oggi, grazie a questa preziosa infrastruttura, viene restituita agli abitanti di Rocchetta Nervina un po’ di serenità». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha salutato, questa mattina, l’apertura del ponte Bailey che collegherà il paese alla strada provinciale, dopo la frana che il 27 novembre scorso ha distrutto buona parte della carreggiata.

«In attesa che la strada sia ricostruita – riprende il presidente – questo primo intervento solleva la popolazione dai disagi dovuti all’isolamento, che fu provocato da un vasto smottamento di terreno che inghiottì un tratto della strada provinciale». «Le Istituzioni locali e regionali si erano prontamente attivate per superare questa come le altre, numerose, emergenze causate in tutta la Liguria dal maltempo – aggiunge Piana – e hanno fornito una prima, importante risposta alle esigenze del territorio».