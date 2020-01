Imperia. «In Galleria Gastaldi non si è verificato alcun cedimento. Il danneggiamento di parte del rivestimento della volta, avvenuto stamane, è stato causato da un mezzo pesante che transitava lambendo il marciapiede sulla sinistra. Grazie ad alcune testimonianze è in corso l’identificazione del responsabile».

Tramite una nota il Comune ha ritenuto necessario precisare che la causa del cedimento delle lamiere di copertura di galleria Gastaldi è riconducibile al passaggio maldestro di un mezzo pesante, probabilmente un autobus, come del resto, era stato ipotizzato. Tuttavia tra quanti transitano quotidianamente in via Gastaldi c’è qualcuno che aveva notato un ripiegamento delle onduline.

«Il Comune si è attivato prontamente -prosegue il comunicato – inviando sul posto una ditta che ha provveduto a rimuovere la parte deformata. Sono già stati avviati i contatti per procedere nel breve termine alla sostituzione».

«È esclusa qualsiasi tipo di correlazione con i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione da poco conclusi», conclude la nota con quale Palazzo civico ha ritenuto difendere l’operato della ditta incaricata.