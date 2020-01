Truffa delle assicurazioni: a processo intermediari e intestatari delle polizze fasulle

Imperia. Automobilisti residenti a Napoli e anche a Matera e a Bari ma che risultavano abitare in provincia di Imperia dove le polizze costano enormemente di meno meno rispetto a quelle del Sud Italia a causa del minor numero di veicoli circolanti e di incidenti.

La truffa, scoperta nel 2012 dai carabinieri, consisteva, quindi, nella falsificazione di documenti allo scopo di lucrare sul premio effettivamente pagato e quello dovuto.

A processo, sono comparsi, stamattina, I.A. difeso dall’avvocato Tito Schivo e M.R. i due intermediari con l’agenzia assicurativa. Il giudice Francesca Minieri, però, ha disposto un rinvio al 26 marzo a causa di un difetto di notifica. Gli altri imputati sono alcuni degli intestatari delle polizze.

Nel 2011 le polizze auto in provincia di Napoli erano aumentate aumentate del 105 per cento portando quella città al primo posto come costi per le assicurazioni auto, mentre la provincia di Imperia era settantaseiesima in classifica con un aumento di appena lo 0,9 per cento.