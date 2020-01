Imperia piange Vittorio Bobbone, morto a 58 anni

Imperia. Il capoluogo di provincia piange Vittorio Bobbone, morto a 58 anni. Nato a Palermo, da oltre trent’anni viveva a Imperia dove tutti lo conoscevano sia per la sua professione di muratore, che per la sua passione per il calcio.

Una passione che lo aveva portato a militare in diverse squadre di Imperia, dove giocava nel ruolo di portiere.

Lascia la moglie Elisabetta Sagliano, i figli Giuseppe, Bruno, Cristian e Luana, i nipoti Giuseppe De Rosalia, Tonino, Alessandro e Gaetana Bobbone.

I funerali di Vittorio si svolgeranno martedì 7 gennaio nella basilica di San Giovanni a Oneglia.