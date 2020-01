Imperia, open day on demand all’istituto Marconi

Imperia. Una novità assoluta nella provincia di Imperia quella offerta dall’istituto superiore Guglielmo Marconi di Imperia, dove la scuola apre le porte verso un orientamento confezionato su misura e individuale.

Questa modalità permette alle famiglie di ricevere più informazioni dettagliate e complete sull’aspetto formativo dell’IIS Marconi, negli orari e nei giorni a loro più congeniali. È rivolto a tutte quelle famiglie che avessero il piacere o la necessità di conoscere le nuove proposte della scuola.

Ma come fare per accedere a questa iniziativa presso l’IIS Marconi di Imperia? «È sufficiente telefonare al centralino 0183295868 della scuola e la segreteria vi metterà in contatto con i docenti di riferimento appena chiederete informazioni specifiche sui singoli corsi: meccanico, idraulico, elettromeccanico e meccatronico.

A questo punto, non vi resta che concordare il giorno e l’orario che preferite e poi raggiungerci in via Gibelli, 4 a Imperia. Noi saremo lì ad aspettarvi, pronti a darvi tutte le informazioni che necessitate».

É attivo l’orientamento universitario per tutti quei maturandi che avessero realizzato l’idea di continuare la loro formazione professionalizzante in Italia e all’estero, con eventuali progetti Erasmus, senza dimenticare le realtà lavorative specialistiche italiane ed estere che provvedono da parte loro a formare lavorativamente i soggetti più meritevoli.