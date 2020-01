Imperia. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini hanno presentato gli interventi di efficientamento energetico e di rimozione dell’amianto che interessano i complessi popolari di via Carlo Alberto dalla Chiesa e di via Spontone nel capoluogo per un investimento complessivo di oltre un milione di euro in massima parte erogati dalla Regione.

«Il progetto -spiegano Scajola e Parolini – prevede una serie di interventi finalizzati all’eliminazione dell’amianto e all’efficientamento energetico dell’intero fabbricato. Si procederà con la rimozione della vecchia copertura realizzata con lastre di cemento amianto e con la realizzazione di nuova copertura isolata in lamiera grecata. Al fine di aumentare l’efficientamento energetico, verranno sostituiti i serramenti migliorando anche le prestazioni acustiche del fabbricato. Verrà realizzato l’isolamento continuo delle pareti verticali esterne con il sistema a cappotto dello spessore di cm 10. Le caldaie esistenti verranno sostituite con nuove di tipo a condensazione con classe energetica A».

Gli alloggi interessati sono 36 in via Spontone (631mila euro) e 32 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa (694mila euro).