Imperia. Un furgone Transit per le consegne e una Fiat 500 si sono urtate stamattina in via Airenti, in Caramagna al bivio di Caramagnetta all’intersezione con via Anna Frank.

Né l’uomo alla guida del furgone adibito alla consegna merci, né il giovane che guidava l’utilitaria hanno per fortuna ferite.

Si è reso, però, necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo per mettere i sicurezza i mezzi e anche per la rottura di un tubo del gas.

La zona è soggetta a frequenti incidenti per la velocità con la quale i mezzi affrontano il percorso in molti tratti privo di segnaletica. Pochi giorni fa, appunto, nel tratto precedente è stato installato anche un autovelox.