Imperia. Il pubblico ministero Lorenzo Fornace ha chiesto l’assoluzione per Gianluca Palumbo e Fabio Ventura i due carabinieri finiti alla sbarra per la morte di Bohli Kaies, il tunisino scomparso dopo essere stato arrestato nel giugno del 2013.

Secondo Fornace Palumbo e Ventura devono essere assolti «perché il fatto non sussiste» o «perché non costituisce reato».

Nella sua lunga requisitoria davanti al giudice monocratico Laura Russo, il pubblico ministero ha ripercorso i fatti avvenuti tra il parcheggio del supermercato di Riva Ligure, la stazione dei carabinieri di Santo Stefano al Mare e il pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo.

Secondo Fornace che ha richiamato anche i casi di Federico Aldrovandi morto a Ferrara nel 2005 e di Riccardo Magherini avvenuto a marzo 2014 a Firenze, entrambi in circostanze analoghe ma con esiti processuali opposti, rifacendosi alle perizie dei medici legali Francesco Traditi e Lorenzo Varetto, non si è raggiunta la prova della responsabilità dei due carabinieri.

Momenti di tensione in aula per la presenza dei esponenti dei centri sociali con il giudice Russo che ha minacciato di far sgombrare l’aula per un commento proferito ad alta voce.

Il processo prosegue con le repliche delle parti civili.