Imperia, una rappresentanza dell’IIS Marconi all’incontro organizzato da Polis

Imperia. Una rappresentanza dell’IIS Marconi era in platea all’incontro tenutasi ieri presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia dal titolo “Sussidiarietà, Lavoro, Sviluppo sostenibile e Piccole e Medie Imprese”, dove Claudio Scajola, Massimiliano Salini e Giorgio Vittadini sono intervenuti su temi particolarmente sentiti dall’istituto scolastico.

L’evento organizzato dall’associazione culturale Civitas e da Polis, associazione politica che fa capo al sindaco di Imperia Claudio Scajola. Il primo cittadino fa riferimento a un passato per costruire il futuro della città: «La capacità che abbiamo avuto in Italia – dichiara Scajola in riferimento al tema centrale del convegno – è che le piccole aziende hanno puntato sulla qualità e questo ha avuto successo nel mondo, dovunque il Made in Italy è supportato dalle piccole e medie imprese. Noi dobbiamo aiutare chi punta sulla qualità».

Ed è questo un tema fondamentale anche per l’IIS Marconi sotto la nuova dirigenza della professoressa Daniela Pistorino di partecipare al «futuro della città di Imperia con nuovi progetti e attività culturali. L‘IIS Marconi, dati alla mano, si conferma una scuola in grado di offrire una grandissima possibilità d’inserimento nel mondo del lavoro. I ragazzi, ancor prima di terminare il ciclo di studi superiore, ricevono già richieste da parte delle aziende tramite il nostro istituto. Una scuola diversa, dunque, non solo in ambito professionale, ma anche universitario, perché consente agli studenti di proseguire gli studi e affrontare qualsiasi percorso post diploma.

I progetti realizzati, come i robot e la mano robotica, sono la dimostrazione delle grandi potenzialità di questa scuola e come sia una realtà importante del Made in Italy. Ma, non solo, un istituto che si sta orientando verso una coscienza ecosostenibile, e da lì nasce il desiderio di partecipare in platea all’incontro di ieri».

Sono intervenuti al convegno il presidente di Polis, Luigi Sappa e Giorgio Vittadini, professore universitario e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà che ha illustrato il Rapporto “Sussidiarietà e… PMI per lo sviluppo sostenibile 2018/2019”. Vittadini ha sottolineato come l’investimento nelle imprese parta proprio dalla scuola, formando e conferendo le competenze necessarie ai giovani, il “capitale umano” del futuro: «Recuperare i valori del passato che, negli untimi vent’anni, sono stati buttati via, per recuperare il futuro».

A seguire l’intervento del parlamentare europeo Massimiliano Salini, membro delle commissioni commercio internazionale e industria, ricerca ed energia. «L’Italia è diventata quello che è perché sostenuta dall’abilità, dal talento e dalla propensione al rischio dei nostri piccoli veri imprenditori. La piccola dimensione spesso ha dimostrato di saper essere molto più innovativa delle grandi multinazionali».

In pieno accordo con la nuova linea di condotta dell’IIS Marconi, Salini sottolinea l’importanza della libertà di creare e, di conseguenza, per crescere. È la strategia in attuazione nel nuovo IIS Marconi, in una prospettiva, non solo europea, dove creatività, competenza e professionalità tutta Made in Italy sono sempre molto ricercate. E, citando Blanchot, riferito all’uomo viator, «continua a rilanciare progetti, alla ricerca di un universo esistenziale sempre più ampio, connotato da una tensione verso un futuro sempre aperto».