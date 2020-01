Imperia. Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio le classi V dell’Istituto Comprensivo Sauro sono state coinvolte nel Progetto “Empatia e disabilità”, volto a sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla comprensione di ogni individuo, in particolare delle persone diversamente abili, in un’ottica di accoglienza, tolleranza e superamento del pregiudizio, attraverso esperienze ludiche guidate.

I ragazzi hanno risposto in maniera sensibile e matura. Le attività relative all’Inclusione e allo sviluppo di un atteggiamento empatico si protrarranno per tutto l’anno scolastico, in un continuum educativo mirato alla formazione di alunni attenti nei confronti di chi necessita di aiuto.

Si ringrazia l’Istituto Nazionale Ciechi per il materiale fornito, la dottoressa Anna Marotta, l’insegnante Paola Iridini e tutto il personale scolastico coinvolto per la collaborazione.