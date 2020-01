Imperia, installato l’autovelox a Caramagna

Imperia. In via Airenti è stato installato, all’altezza del magazzino di articoli per l’agricoltura l’autovelox che controlla la velocità dei mezzi diretti verso l’abitato di Caramagna.

L’occhio elettronico, però, non orientato per immortalare chi è diretto verso il centro.

Nei prossimi giorni verrà implementata la segnaletica verticale e orizzontale della zona teatro di incidenti dovuti sia all’alta velocità che al disordine viabilistico con auto parcheggiate in doppia fila che ostruiscono il passaggio e limitano il passaggio dei pedoni in sicurezza.