Imperia, il gattino Titti affetto da malattia mortale. Scatta la raccolta fondi per salvarlo

Imperia. Un piccolo amico a 4 zampe ha bisogno del nostro aiuto. Si tratta del gattino Titti, affetto da una malattia mortale: la chetoacidosi diabetica. Per lui, su Facebook, è stata organizzata una raccolta fondi finalizzata a pagare il dispendioso costo delle cure che potranno salvarlo. L’obiettivo è raggiungere i mille euro.

Ecco cosa scritto sul social: “Titti è stato adottato un anno fa da Martina, che lo ha preso con sè nonostante fosse diabetico, con tutti costi per insulina e visite veterinarie che ciò ha comportato. Ora però la situazione è precipitata: Titti ha iniziato a stare malissimo, e al Centro Veterinario Imperiese gli è stata diagnosticata la chetoacidosi diabetica. Per salvarlo abbiamo bisogno del Vostro aiuto, Martina da sola non ce la fa, forza ragazzi, facciamo sentire che ci siamo! anche una piccola donazione, fatta da tanti, può fare il miracolo”.

Questo il link per la raccolta fondi: https://www.facebook.com/donate/467562500857815/2420739394857996/