Imperia. “Circus Countdown” è questo il nome dell’evento che ha accompagnato gli imperiesi nell’anno nuovo.

La serata del 31 dicembre e la notte di San Silvestro hanno visto protagonisti in banchina Aicardi artisti itineranti per uno spettacolo rivolto principalmente a bambini e famiglie.

di 6 Galleria fotografica Capodanno 2020 a Imperia









Il conto alla rovescia verso il 2020 è stato scandito da El Gato DJ, autore e cantante del tormentone internazionale “Mueve la colita”, che ha fatto ballare grandi e piccoli al ritmo della musica latino-americana fino alle 2.

«La città deve crescere con l’aiuto di tutti – ha detto il sindaco Claudio Scajola – per dare lavoro ai giovani e prospettive per i tanti bambini che ci sono qui stasera e per loro dobbiamo lavorare per rendere la città più bella e accogliente»

«Che il 2020 sia, e ve lo dico dal cuore, più positivo. Riusciremo a stare meglio se riusciremo a vedere il futuro con più positività. Auguri e viva il 2020», ha concluso il primo cittadino.