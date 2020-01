Imperia. «Verificheremo», l’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo interviene dopo l’appello lanciato via social dall’associazione che tutela i disabili “La Giraffa a Rotelle” presieduta da Michela Aloigi a seguito dell’ennesimo atto vandalico denunciato dai responsabili ai danni della altalena inclusiva del Parco urbano.

Solo pochi mesi fa l’altalena era stata riparata grazie alla donazione da parte di un privato. L’assessore Gandolfo, comunque, assicura di volerci vedere chiaro.

«Ancora una volta purtroppo -scrive la Giraffa – il vandalismo e il menefreghismo vincono su intelligenza e civiltà. L’altalena inclusiva che si trova al Parco Urbano di San Leonardo ad Imperia è stata rotta. È molto importante che questo gioco venga aggiustato poiché è l’unico che permette alle persone in sedia a rotelle di poter giocare nel Parco con e come gli altri. È per questo che l’associazione la Giraffa a Rotelle chiede alla nostra Amministrazione di riparare il gioco, chiediamo inoltre più sicurezza per i giochi ed in particolare per quell’unico gioco speciale, essendo un bene comune importante.

Se le telecamere presenti nell’area giochi, sono realmente funzionanti come è sempre stato detto, è arrivato il momento di punire i colpevoli di gesti così gravi, ricordandovi che le immagini saranno visibili solo per 10 giorni.

L’ associazione ringrazia in anticipo l’Amministrazione, confidando in un suo gesto responsabile».