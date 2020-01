Imperia dà l’addio al generale dell’Aeronautica Mario Sciorella

Imperia. E’ morto il generale di brigata Mario Sciorella. Aveva 86 anni ed era il presidente onorario dell’associazione Arma Aeronautica. Sciorella ha dedicato la propria vita all’Aeronautica e alla famiglia, trasmettendo la propria passione al figlio Fabio, a sua volta generale con incarichi molto importanti.

Originario di Pianavia, nell’alta Val Prino, viveva in frazione Cantalupo. Sciorella, nella sua lunga carriera, era stato anche in servizio all’estero e aveva ricevuto un’onorificenza per meriti militari dal Presidente della Repubblica.

Stamani i funerali nella chiesa dei Giuseppini a Borgo Fondura di Imperia.