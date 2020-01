Imperia, corsi d’aggiornamento per allenatori: attivi i nuovi moduli per l’anno 2020

Imperia. Anche quest’anno in base all’art.27 della coaching convention sono previsti obbligatoriamente i corsi d’aggiornamento per gli allenatori con qualifica riconosciuta a livello europeo. Ogni tecnico deve frequentare 15 ore di aggiornamento ogni 3 anni, pena la perdita di validità della propria licenza UEFA e la possibilità di tesseramento per la stagione 2020/2021.

«Agli allenatori arriverà una mail dal settore tecnico che sono attivi i nuovi moduli per l’anno 2020 del II ciclo il

B21 e B22 e potranno seguire come sempre il corso sia on-line che territorialmente. Possono accedere al nuovo triennio di corsi, solo se hanno completato tutti e 3 i moduli del corso precedente!

Chi non ha ricevuto la mail dal settore tecnico può comunque controllare se è tra gli allenatori che deve completare l’aggiornamento; basta andare sulla propria pagina della piattaforma www.vcorsi.it, ed entrare con le proprie credenziali (n° tesserino e password). Se qualcuno non trovasse più i propri dati di accesso può scrivere pure a helpdesk@vcorsi.it. Una volta dentro in fondo alla pagina sarà scritto se sono a posto o se devono aggiornarsi.

Anche questa volta sarà possibile scegliere tra corso online e corso territoriale. Farlo territoriale è sicuramente più comodo (invece che 5 ore al computer), interessante (perché si interagisce con il docente di Coverciano). Per cui se qualcuno decide di farlo territoriale basta andare in fondo alla propria pagina V-Corsi e digitare sul tasto “Invia la richiesta territoriale”. E’ possibile previa iscrizione/comunicazione al presidente Stragapede partecipare al corso anche solo come auditori, non è valido ai fini dell’aggiornamento, ma è pur sempre un interessante e costruttivo confronto fatto tra gli addetti ai lavori. Al raggiungimento dei 30 partecipanti si parte con l’organizzazione» – fa sapere Vincenzo Stragapede.

Per ulteriori informazioni scrivere un e-mail a imperia@assoallenatori.it o anche un sms al 3493953700.