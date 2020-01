la sentenza

Imperia, condannato l’hater che ha offeso Dulbecco foto

«E' una battaglia che sostengo non solo per me ma per un utilizzo corretto dei social», dice l'esponente politico











Imperia. Condannato a 500 euro di multa e ad altrettanto di risarcimento danni Gionata Giribaldi il 34enne che aveva aperto su Facebook la pagina “Dulbe che fa cose” prendendo di mira Angelo Francesco Dulbecco, ex consigliere comunale a Imperia e attuale coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia. Assoluzione, invece, per il reato di sostituzione di persona. La sentenza è stata pronunciata poco fa nel tribunale del capoluogo dal giudice monocratico Alice Serra. La procura aveva chiesto, invece, una condanna a un anno e 6 mesi di carcere. Giribaldi difeso dall’avvocato Giovanni Musso, dovrà risarcire le spese legali per un ammontare di 2.500 euro. L’esponente politico azzurro patrocinato dall’avvocato Piera Poillucci ha dichiarato a caldo: «E’ una battaglia che sostengo non solo per me ma per un utilizzo corretto dei social». Il difensore di Gionata Giribaldi ha preannunciato ricorso in appello.