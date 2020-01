Imperia, Claudio Scajola raduna i fedelissimi all’Auditorium

Imperia. Incontro stasera alle 18.30 all’Auditorium della Camera di Commercio con il professor Giorgio Vittadini e il parlamentare europeo di Forza Italia Massimiliano Salini.

L’appuntamento -siparlerà di piccola e media impresa – è organizzato da Polis, l’associazione politica fondata dal sindaco Claudio Scajola e di fatto apre la campagna elettorale dell’ex ministro in vista delle Regionali.

C’è attesa per quello che dirà Scajola, anche se difficilmente, scioglierà il nodo sulla scelta di campo, il centrodestra o la possibile alleanza Pd/Movimento 5 Stelle.

Il primo cittadino del capoluogo vuole prima capire chi saranno i candidati e chi lo conosce giura che guarderà i sondaggi fino all’ultimo. Il centrodestra a trazione leghista, come è noto, non lo convince, ma per la sua storia . politica non ha molto da spartire con Pd e grillini.

In questo senso non è esclusa la possibilità che Polis possa correre da sola, confidando nell’elezione di un consigliere che potrebbe essere l’ago della bilancia. Nel caso in cui scendesse in campo Polis si fanno i nomi dei possibili candidati da lanciare in provincia: a quello di Giovanni Amoretti che però non sarebbe interessato per ragioni di lavoro si è aggiunto quello di Luigino Dellerba.

Intanto si registrano movimenti in Forza Italia: il neo commissario provinciale Simone Baggioli sta riorganizzando il partito. Nel capoluogo è stato contattato l’esponente di Polis Paolo Petrucci.

«Torniamo all’Auditorium che ci evoca tanti bei ricordi» conclude Claudio Scajola sul proprio profilo social