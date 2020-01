Imperia celebra il Bicentenario della nascita del maestro Gaetano Amadeo

Imperia. In occasione dei 200 anni della nascita del compositore concittadino Gaetano Amadeo con il Patrocinio del Comune, il Circolo Amici della Lirica in collaborazione con il Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo/Le Muse di Imperia, l’Associazione I Solisti Laudensi e Iberclassica Events, ha predisposto il seguente calendario di iniziative culturali e musicali:

Domenica 2 febbraio Oratorio di San Pietro al Parasio, ore 16 Messa cantata scritta appositamente dal giovane compositore Lamberto Curtoni per i 200 anni della nascita di Amadeo. Ottetto vocale Il Concento diretto dal Maestro Luca Franco Ferrari, all’organo Valentina Messa e al violoncello l’autore.

Mercoledi 8 aprile, Oratorio di San Pietro al Parasio, ore 16 Conferenza: Amadeo e il suo tempo, il personaggio e la sua produzione musicale. Relatori: Professor Mellace docente di Storia della Musica dell’Università di Genova, Maurizio Tarrini docente di Storia della musica del conservatorio Paganini di Genova, Francesco Vatteone, responsabile del Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo.

In apertura Angelo Sampietro organista e cantore della Confraternita di San Pietro eseguirà

l’Inno per Amadeo da lui composto per l’occasione. Ai presenti sarà donato un opuscolo sulla vita e le opere di Amadeo scritto da Vatteone.

Dal 5 al 10 ottobre Primo concorso organistico internazionale Gaetano Amadeo Città di Imperia,

nella Basilica Minore di San Giovanni Battista di Oneglia.

La commissione giudicante presieduta dal maestro Andrea Macinanti concertista di fama internazionale sarà composta inoltre dai maestri Gianluca Libertucci, organista della Basilica di San Pietro in Vaticano, Fabio Merlini concertista e membro de I solisti veneti, Emanuele Vianelli, concertista e organista del Duomo di Milano e Simone Vebber organista e concertista di Trento.

Novembre / dicembre Teatro Cavour di Imperia: Concerto del duo violoncello/pianoforte Lamberto Curtoni/Giovanni Doria Miglietta su musiche inedite di Amadeo.