Imperia, Capodanno in sicurezza. I servizi della Polizia di Stato

Imperia. In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che hanno affollato le piazze e i luoghi di ritrovo, sono stati effettuati servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai quali si sono affiancati quelli ordinari di controllo del territorio. A seguito delle determinazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. presieduto dal Sig. Prefetto, il Questore ha disposto le misure di safety e security per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni che hanno interessato, in particolare, Imperia, Sanremo, Bordighera, Santo Stefano e Diano Marina.

I dispositivi, che hanno visto impegnate la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e le Polizie Municipali, hanno consentito lo svolgimento degli eventi in sicurezza e senza incidenti.

Circa gli episodi maggiormente significativi, a Imperia la Polizia di Stato ha rintracciato ed identificato, nelle prime ore dell’odierna mattinata, tre giovani cittadini stranieri, responsabili del danneggiamento di alcuni scooter posteggiati nel centro cittadino. I predetti sono stati denunciati per danneggiamento ed uno di loro anche per resistenza.