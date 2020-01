Imperia, auto tampona scooter che travolge pedone sulle strisce

Imperia. Carambola auto-scooter-pedone nel pomeriggio di oggi in via Scarincio alla Marina di Porto Maurizio.

Secondo una prima ricostruzione una Seat Ibiza grigia guidata da una donna ha tamponato uno scooter che si era fermato per consentire il passaggio dei pedoni sulle zebre in coincidenza del sottopassaggio della ex stazione ferroviaria.

Lo scooter, quindi, nello slancio ha travolto un uomo che stava attraversando.

Per fortuna lo scooterista è rimasto ferito solo a una mano, mentre il pedone è stata trasportato da un equipaggio della Croce bianca al Pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo.

Sulla dinamica indaga la polizia intervenuta per i rilievi del sinistro.