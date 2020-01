Imperia. In base all’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola, sono iniziati i roghi del materiale ligneo spiaggiato a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito il territorio imperiese.

Dal 3 al 4 gennaio i rifiuti potevano essere raccolti ed avviati ad impianto di trattamento delle biomasse a cura e spese dei gestori autorizzati.

A partire dal 5 gennaio 2020 i concessionari e i titolari degli stabilimenti balneari potevano procedere alla combustione dei rifiuti lignei residui, mettendo in essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute.

Prima dell’accensione dei falò è stata fatta una cernita della spazzatura.