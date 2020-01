Imperia. E’ attesa per il prossimo 15 giugno la discussione del processo che ha portato alla sbarra 31 no borders per l’occupazione abusiva della pineta dei Balzi Rossi, a Ventimiglia. Stamani, davanti al giudice monocratico Francesca Minieri, hanno sfilato un funzionario della digos e una ispettrice dell’Asl 1 Imperiese ufficio igiene, ascoltati in qualità di testi per raccontare quei giorni di tensione dell’estate del 2015, quando gli attivisti crearono una sorta di “campo profughi” abusivo per dare assistenza ai migranti respinti dalla Francia a causa della chiusura delle frontiere.

L’operatrice Asl ha illustrato la situazione sanitaria in cui era stato ridotto il piazzale, dove era stato allestito un campo attrezzato con giacigli per la notte e cucina su una superficie totale di circa 800 metri quadrati. Il poliziotto – la cui deposizione è stata aggiornata al prossimo 23 marzo – ha invece illustrato parte della relazione elaborata dopo lo sgombero, avvenuto il 30 settembre dello stesso anni.

I no border sono accusati, a vario titolo, di reati che vanno dall’occupazione di spazi privati e demaniali, di blocco stradale e dell’aggressione al giornalista Alberto Guasco, che mentre stava effettuando alcune riprese nella zona è stato assalito con il lancio di pietre, seguito dalla richiesta di cancellare le registrazioni. Alcuni di loro avrebbe anche alzato le mani sulla telecamera.

A difendere gli attivisti, per quanto riguarda il Foro di Imperia, gli avvocati: Ersilia Ferrante e Cristina Sismondini.