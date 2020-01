Il Torneo della Befana va in scena a Diano Marina

A Diano Marina è andato in scena il Torneo della Befana, tradizionale kermesse di pallavolo giovanile giunta alla 21ª edizione.

Ieri si è svolta la prima giornata del torneo organizzato dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley. Si sono iscritte 96 squadre divise in cinque categorie che scenderanno: under 12 mista, under 13, under 14, under 16 e under 18.

I risultati della prima giornata:

Under 18 femminile

Girone A (a Diano Marina)

ore 10 Golfo di Diana – Sporting Libertas Parella 0-3

ore 13 Sporting Libertas Parella – Union For Volley

ore 16 Union For Volley – Golfo di Diana

Classifica: Sporting Libertas Parella 3, Golfo di Diana 0

Girone B (a Diano Marina)

ore 11,30 Volley Team Finale – PGS El Gall

ore 14,30 PGS El Gall – Val Chisone

ore 17,30 Val Chisone – Volley Team Finale

Girone C (a Diano Marina)

ore 10 Alassio Laigueglia – Busca 2-1

ore 13 Busca – Chisola

ore 16 Chisola – Alassio Laigueglia

Classifica: Alassio Laigueglia 2, Busca 1

Girone D (a Diano Marina)

ore 11,30 VGP Genova – Labor Volley

ore 14,30 Labor Volley – Rivanazzano

ore 17,30 Rivanazzano – VGP Genova

Under 16 femminile

Under 14 femminile

Under 13 femminile

Under 12 mista

Girone A (a Loano)

ore 10 Cogoleto – Libellula Bra

ore 13 Libellula Bra – New Volley Carmagnola

ore 16 New Volley Carmagnola – Cogoleto

Girone B (a Loano)

ore 11,30 Pallavolo Ovada – Granda Volley Cuneo

ore 14,30 Granda Volley Cuneo – Lemen Volley “Bianca”

ore 17,30 Lemen Volley “Bianca” – Pallavolo Ovada

Girone C (a Loano)

ore 10 Maremola Volley – Valle Belbo 2-1

ore 13 Valle Belbo – Sporting Libertas Parella

ore 16 Sporting Libertas Parella – Maremola Volley

Classifica: Maremola Volley 2, Valle Belbo 1

Girone D (a Loano)

ore 11,30 PGS El Gall – Lemen Volley “Blu”

ore 14,30 Lemen Volley “Blu” – Pavic

ore 17,30 Pavic – PGS El Gall