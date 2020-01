il personaggio

Il “principino” Claudio Marchisio ospite del locale Big Ben di Sanremo fotogallery

Lo storico centrocampista della Juventus si è recato in città per assistere agli allenamenti della Sanremese guidata da Nicola Ascoli, suo grande amico ed ex compagno di squadra all'Empoli











Sanremo. Ospite d’eccezione ieri sera al locale Big Ben, nel cuore della movida della Città dei Fiori. L’ex calciatore Claudio Marchisio, storico centrocampista della Juventus. Il “principino”, soprannome di Marchisio, si è recato in città per assistere agli allenamenti della Sanremese, guidata da Nicola Ascoli, suo grande amico ed ex compagno di squadra all’Empoli. Presente anche Valentino Papa, dirigente della Sanremese. di 2 Galleria fotografica Claudio principino Marchisio al Big Ben