Il portale della Provincia di Imperia cambia volto: nuova veste grafica per il sito istituzionale

Imperia. Un nuovo look, più contenuti in evidenza, e soprattutto un’impostazione che vuole migliorare il dialogo con i cittadini, grazie a una navigazione facile ed intuitiva da qualsiasi dispositivo mobile. E’ questo il risultato dell’importante intervento di restyling del sito internet istituzionale della Provincia di Imperia.

Il rinnovamento on line è stato realizzato e gestito dall’ufficio Sistemi Informativi dell’ente, in collaborazione con la Provincia di Savona, secondo le linee guida dei servizi web della Pubblica Amministrazione redatte da AgID, ovvero dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le informazioni sono raggruppate in sei tipologie tematiche. Il sito include anche la sezione Amministrazione Trasparente, che ha portato nel 2018 la Provincia di Imperia a vincere il prestigioso “Premio Nazionale Rating di Legalità nella Pubblica Amministrazione” istituito dall’Associazione Italian Digital Revolution (Aidr).

Il presidente della Provincia Domenico Abbo commenta: «Il portale si propone di migliorare il dialogo con i cittadini grazie alla facilità di utilizzo anche da smartphone e tablet. Si tratta di un mezzo ora davvero efficace affinché la Provincia sia un valido e tempestivo interlocutore dei cittadini che si interfacciano con la pubblica amministrazione».