Il gruppo “VivImperia” si lancia fuori da Facebook

Imperia. È la prima volta che un gruppo Facebook lancia la sua propria campagna di adesioni fuori dalla piattaforma social. Succede nel capoluogo dove sono attivi diversi gruppi, “Sei di Imperia se…” “Mugugni di Ineja e du Portu” per citare solo due tra quelli tra i più longevi.

Il gruppo “VivImperia” ha scelto come mezzo pubblicitario l’affissione di un manifesto di sei metri nel quale campeggia lo Zio Sam con tanto di dito puntato per sollecitare i passanti a farsi un regalo: iscriversi al gruppo stesso.

Dietro quel “dito puntato” c’è l’idea del suo “admin”, figura molto conosciuta e attiva in città Fiorenzo Runco.

«La migliore scelta per promuovere una qualunque attività è quella di farne parlare – dice Runco - Uscire da una piattaforma virtuale nata proprio per questo scopo e trascinare il gruppo nella vita reale della città non poteva che sortire un effetto dirompente e vedo che la cosa non è passata inosservata».

«Il gruppo -conclude Fiorenzo Runco- non sarà uno dei tanti ma sarà strutturato in rubriche e avrà una sede attrezzata a sala conferenze e studio televisivo per potersi incontrare e mettere insieme, soprattutto nel reale, le buone idee di tutti in maniera propositiva».