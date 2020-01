I podisti della Foce Sanremo protagonisti a Nizza

Sanremo. Si è svolta domenica, a Nizza una fantastica 10 km, lungo le vie più belle della città, compresa la Promenade des Anglais. Il numero dei partecipanti a questa festa della corsa è stato imponente, da non crederci: circa novemila, a testimoniare una eccelsa capacità organizzativa che non trova riscontri dalle parti nostre.

La Foce Sanremo era presenta a questo avvenimento con i suoi migliori 5 podisti, alcuni dei quali richiesti dalle migliori società liguri, a caccia di elementi per coprire gare di lungo metraggio. I cinque: Denis Capillo, Luca Olivero, Alessandro Castagnino, Daniele Carlino e Miriam Bazzicalupo hanno portato a casa la coppa della terza società assoluta, podio ottenuto sommando i tempi dei migliori quattro classificati.

Al termine della prova il migliore, pensando a 9000 partenti, è risultato Denis Capillo 121° col tempo di 32’10” vicinissimo al record sociale; più dietro il sorprendente Luca Olivero, fedelissimo della Foce, col tempo record di 33’44”, Alessandro Castagnino(35’43”), il vero collante del gruppo e, quarta Miriam Bazzicalupo, 22a su 800 concorrenti femminili, col tempo di39’11”. Daniele Carlino, purtroppo, ha dovuto fermarsi per crampi quando era in una posizione di rilievo. La Foce ha sempre avuto fondisti di livello; in questo momento è una delle più forti società liguri e le prossime campestri potranno evidenziarlo.

Domenica prossima 12 gennaio, a Vessalico saranno di scena i giovanissimi per la prima corsa campestre stagionale. Ritrovo nel paesino famoso per il suo prelibato aglio alle 10,30.