Imperia. Dal 3 al 6 gennaio a Riccione si è tenuto il più grande evento live internazionale dedicato alla street dance, una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli.

Giunta quest’anno alla 25a edizione, Mc Hip Hop Contest è la manifestazione più importante dedicata alla danza e alla cultura Hip Hop. Quattro giorni riservati totalmente alla urban dance con un concorso di altissima qualità con una giuria formata da coreografi di fama internazionale che hanno giudicato e premiato le migliori crew nazionali ed europee.

Tra questi si sono classificati al primo posto assoluto due gruppi di Imperia della “Fresh ‘n’ Clean Street Dance School” della Palestra Creativa: i Fresh ‘n’ Clean, composti da Simone Stella, Enrico Callari, Nicolò Ghilardi, Nicolò Pluchino e Riccardo Rosso, sono stati premiati per la 5^ volta consecutiva a Riccione come la miglior crew in assoluto ed i piccoli Kids Gone Funk, 14 strepitosi ragazzi guidati dal bravissimo maestro Simone Stella, leader e coreografo dei Fresh ‘n’ Clean, che hanno sbaragliato tutti nella categoria Kidz. Ecco i loro nomi: Alessia Berisha, Alice Sparaccio, Giulia Dedoni, Viola Motosso, Carlotta Guaita, Irene Scalzo, Aurora Bregolin, Blaise Sasso, Davide Molina, Francesco Alberti, Gabriele Piras, Haron Nabawy Gharib, Simone Di Cianni e Denis Huqi. E il 4 gennaio, nelle battle Special One 1 vs 1, ben 3 di questi splendidi performers sono entrati tra i primi 8 su oltre 60 ballerini.

Ottimo risultato anche i bravissimi District 38, altro gruppo guidato da Stella, entrati con grande merito nella fase finale della categoria Hip Hop Over riservato ai maggiori di 16 anni.

Un successo strepitoso per la scuola hip hop di Imperia ottenuto nel più importante contesto internazionale dedicato alla Street Dance. Un 2020 iniziato davvero alla grande.