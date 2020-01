Villa Faraldi. Grazia olivicoltrice a Villa Faraldi nell’entroterra dianese è stata tra le identità da indovinare della popolare trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 in prima serata “I soliti ignoti“.

Il concorrente, però, non ha azzeccato la professione della donna e non si è aggiudicato, quindi, i 6mila euro in palio.

L’uomo, un magazziniere di Roma, non è riuscito a sfruttare né l’indizio contenuto nella provenienza geografica stessa di Grazia, né i gli indizi richiesti scambiandola per una produttrice di cera.