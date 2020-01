Gran galà dell’Epifania a Riva Ligure con il mezzosoprano Rosy Zaviglia

Riva Ligure. Aspettando l’Epifania che di tradizione tutte le feste porterà via, niente di meglio che salutare questo periodo di festeggiamenti con la musica: l’occasione sarà questa sera alle ore 21 presso l’oratorio di San Giovanni Battista.

«Giunta alla sua ottava edizione il Galà dell’Epifania sarà una serata che accontenterà tutti gli appassionati di lirica e gli amanti della bella musica, dichiara l’assessore al Turismo e Manifestazioni Francesco Benza, perché una prerogativa dei concerti preparati dal mezzosoprano Rosy Zavaglia è che la musica debba arrivare al cuore delle persone.

Il concerto vedrà la partecipazione del mezzosoprano Rosy Zavaglia, già nota al pubblico ligure locale per il suo ormai ventennale Memorial intitolato al fratello il maestro Salvador Zavaglia, il tenore Alejandro Escobar in sostituzione del baritono Lorenzo Battagion, indisposto per influenza, artista del Teatro Regio di Torino, il soprano Fiorella Di Luca, accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Zaccaria.Una sorpresa canora tutta da scoprire. Interverrà come special guest Niccolò Licata, che con la sua meravigliosa voce sta incantando i numerosi pubblici davanti ai quali si esibisce.

«Musica per tutti i palati, per celebrare una festività importante con la bellezza dell’arte. Un ringraziamento particolare, conclude l’assessore Benza, va alla parrocchia di Riva Ligure nella persona di Don Piero Lanza per la disponibilità nel concedere l’uso dell’oratorio. Non mancate quindi al Gran Galà dell’Epifania questa sera a Riva Ligure, oratorio di San Giovanni Battista».