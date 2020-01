Gli ultras della Sanremese chiamano a raccolta la cittadinanza per tifare biancoazzurro

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta tutta la tifoseria matuziana per sostenere i nostri amati colori domenica 2 febbraio contro la Lucchese seconda in classifica.

«E’ un periodo che sembra andare tutto storto per la Sanremese: sconfitte a ripetizione in campionato e la vittoria contro la Folgore Caratese in Coppa Italia “congelata” dal Giudice Sportivo dopo il ricorso della squadra brianzola. Ma come si dice: “se non la ami quando perde, non amarla quando vince”. E allora andiamo oltre queste problematiche e corriamo al Comunale a tifare i nostri ragazzi.

Tra l’altro domenica si parla addirittura di un esodo dei tifosi lucchesi che si presenteranno a Sanremo in gran spolvero. D’altronde questa è una tifoseria abituata a ben altri palcoscenici, con una storia importante alle spalle, e noi dobbiamo fare il nostro per dimostrare che a livello di cuore siamo una tifoseria che si sempre rispettare. Per l’occasione i gruppi organizzati stanno allestendo una maestosa coreografia che ovviamente potrà essere realizzata solo grazie all’aiuto di tutti.

Domenica quindi è consigliabile presentarsi al Comunale almeno 45 minuti prima del fischio d’inizio, anche perché le strade cittadine limitrofi verranno chiuse per permette agli ospiti di accedere al loro settore. Contiamo su tutti voi quindi. A Sanremo non si canta all’Ariston, a Sanremo si canta in gradinata!!» – dicono gli Irriducibili Sanremo.