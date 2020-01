Gli appuntamenti dell’assessore regionale Marco Scajola nell’Imperiese

Imperia. Sabato 25 gennaio, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Taggia, presso Palazzo Lercari, per partecipare al convegno di presentazione del Nuovo Servizio “Punto Donna”, evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con AIDM CNA FIDAPA.

Sempre a Taggia, presso il Convento dei Padri Domenicani, parteciperà all’incontro di presentazione ufficiale del Programma relativo alla 40° edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli, festa organizzata dal Comune.

Domenica 26 gennaio, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà ad Imperia-Oneglia, presso il cimitero, per partecipare al 77° Anniversario della Campagna di Russia, Giornata del Ricordo, per onorare la memoria dei Caduti e dei Dispersi della Divisione Alpina “Cuneense”. Cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, dall’Associazione Nazionale Alpini e dalla Confederazione Italiana fra Associazioni.

Infine, sempre ad Imperia Scajola sarà presso il Campo Pino Valle – Regione Baité, per partecipare alle premiazioni della 3° edizione della CMP TRail Imperia, gara sostenuta dalla Regione Liguria in collaborazione con l’Associazione Monesi Young.