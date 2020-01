Gli appuntamenti del presidente della Liguria Giovanni Toti nell’Imperiese

Imperia. Gli appuntamenti in agenda del presidente della Liguria Giovanni Toti nell’Imperiese per la giornata di domenica 19 gennaio:

– alle 12 - Stati Generali di Liguria Popolare su Infrastrutture e Ambiente al Teatro Centrale di Sanremo.

– alle 16 – incontro su variante Armo Cantarana a Pieve di Teco all’Auditorium Rambal del Teatro Salvini di Pieve di Teco. Parteciperanno anche la vicepresidente Sonia Viale e gli assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino.

– alle 16.45 – incontro con il sindaco di Rezzo, nel Comune sito in via Roma 11. A seguire sopralluogo a Rezzo per fare il punto della situazione alla luce degli eventi legati al maltempo che hanno colpito la frazione di Cenova.