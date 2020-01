Giudice sportivo, fermato per due turni Omar Modesti del Cervo

Cervo. Fermato per due turni Omar Modesti del Cervo.

E’ la decisione presa da giudice sportivo nel girone A di Seconda Categoria.

Il giocatore non potrà giocare nella partita tra Cervo e Villanovese in programma domenica 12 gennaio alle 14,30 che andrà in scena al Marengo di Diano Marina.