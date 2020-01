Giovedì 9 gennaio la Francia si ferma, nuovo sciopero generale

Ventimiglia. Avrà sicuramente ripercussioni sui lavoratori trasfrontalieri, lo sciopero generale e nazionale previsto per domani in tutta la Francia.

Stando a quanto riportano i media francesi, in tutto il Paese avranno luogo manifestazioni di protesta contro la riforma del sistema pensionistico voluta dal governo Macron.

Aderiranno allo sciopero tutte le categorie di lavoratori: dagli agenti di polizia ai macchinisti. Grossi disagi, dunque, si verificheranno per chi viaggia abitualmente in treno. Per SNFC, tra l’altro, è in corso uno sciopero illimitato dallo scorso 5 dicembre: alla già difficile situazione dei pendolari, che ogni mattina devono fare i conti con corse cancellate e ritardi, si andrà ad aggiungere la problematica di un nuovo sciopero generale che durerà tutta la giornata.

[Foto Ansa]