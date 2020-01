Imperia. Oggi i tecnici del soccorso alpino, sono saliti sul monte Saccarello presso il Rifugio Sanremo per riportare indietro un gruppo di sette ragazzi.

I giovani erano saliti ieri senza l’equipaggiamento adatto da Monesi per il rifugio, quando si sono resi conto che il rientro sarebbe stato troppo rischioso per loro, visto anche l’intervento di ieri del ragazzo scivolato per il ghiaccio, hanno richiesto supporto e passato la notte presso il rifugio.

Raggiunto il gruppo i tecnici gli hanno fornito ramponi, imbrago e tutto il necessario per poter rientrare in sicurezza lungo il sentiero, nel pomeriggio le quattro ragazze e i tre ragazzi sono arrivati alle loro auto a Monesi per il rientro a casa.