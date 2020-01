Giornata di sport e divertimento per l’Ospedaletti Calcio con la ‘Noberasco Cup’

Ospedaletti. I ragazzi della leva 2010 dell’Ospedaletti sono stati protagonisti, insieme a molte altre società del panorama ligure, della ‘Noberasco Cup’ al campo “Marco Polo” di Andora.

Il torneo si sarebbe dovuto disputare al “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti ma, per via dei danni patiti dalla struttura durante l’ondata di maltempo di dicembre, ha dovuto forzatamente cambiare casa.

Ospedaletti e Andora hanno organizzato una giornata di sport per ragazzi delle molte società intervenute e che si è conclusa con la soddisfazione di tutti i responsabili delle varie selezioni.

Questo il messaggio del Genoa al termine del torneo: «Grazie a tutti per la partecipazione, in particolare a Luca Guardone per l’Andora e Vincenzo Stragapede dell’Ospedaletti per l’ospitalità e l’impegno nell’organizzazione. Un particolare complimento a tutti i ragazzi che hanno partecipato, nessuno escluso».

(Video ufficiale della ‘Noberasco Cup’)