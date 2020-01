Giornata della memoria, Liliana Segre parla agli studenti delle scuole sanremesi

Sanremo. «C’è solo una razza, ed è quella umana». E’ questa l’estrema sintesi della testimonianza che Liliana Segre, superstite e testimone della Shoah italiana, ha voluto lasciare agli studenti delle scuole che hanno partecipato numerosi, questa mattina, all’evento nazionale organizzato dall’Associazione Figli della Shoah che si è svolto presso il teatro Centrale.

Un appuntamento con la senatrice diventata bandiera della politica che ripugna la diffusione di messaggi di odio (trasmesso in diretta contemporaneamente in tutta Italia), attraverso il quale anche la Città dei Fiori ha anticipato la celebrazioni della giornata della memoria previste per il prossimo lunedì.

Gli studenti del liceo Cassini e dell’istituto Ruffini Aicardi hanno preceduto il collegamento in streaming con la lettura di alcuni brani selezionati in classe di autori che hanno affrontato il tema dell’Olocausto.

“Abbiamo invitato gli studenti delle scuole – commenta l’assessore alla Cultura Silvana Ormea – per permettere loro di fruire dell’importante incontro-testimonianza con la senatrice Segre che avremmo tanto voluto avere fisicamente a Sanremo. Ringrazio il Rotary Club Sanremo per la collaborazione nell’organizzare quest’appuntamento”.