Gianni Berrino parla di presenze turistiche, polemiche festivaliere e… di politica

Sanremo. «Il dato di novembre è molto positivo, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri. Siamo saliti più del 10 per cento a livello regionale, numeri che si specchiano nel Ponente. Leggermente sotto le presenze degli italiani, ma il risultato complessivo accerta che vuol dire che il processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria va avanti ».

L’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino ospite dei nostri studi per un caffè con fornisce i numeri delle presenze per quanto riguarda le presenze turistiche e aggiunge: «In base ai conteggio realizzati fino ad oggi sul 2019, siamo a più di 15 milioni di presenze e molto vicini al risultato globale del 2018. All’inizio dello scorso anno ci avrei messo la firma viste le ricadute negative del ponte Morandi e delle mareggiate».

Berrino parla anche del prossimo Festival, delle polemiche, della partecipazione della Regione sul palco dell’Ariston, ma non rinuncia alla politica.

«Le polemiche sono il sale della manifestazione», dice l’assessore regionale.

In fine non rinuncia a parlare di politica e dà il benvenuto in Fratelli d’Italia all’ex sindaco del capoluogo Paolo Strescino, che definisce simpaticamente col suo soprannome, «Strex».