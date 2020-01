Gara per i rifiuti a Monza l’Anticorruzione esclude la De Vizia: è la stessa società che si è aggiudicata l’appalto a Imperia

Imperia. L’amministrazione comunale di Monza ha escluso, nella mattinata di mercoledì 29 gennaio dalla gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani in città la società prima classificata in graduatoria provvisoria, la De Vizia Transfer Spa. Decisione presa dopo le verifiche condotte di concerto con Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione.

Lo riporta “Il Cittadino“, quotidiano on line di Monza e Brianza.

La De Vizia Transfer Spa è la stessa società che si è aggiudicata l’appalto per la raccolta rifiuti a Imperia. Sulla gara del valore complessivo di 45 milioni di euro in 5 anni, pende, però, un ricorso al Tar da parte della prima azienda esclusa, la Docks Lanterna di Genova in qualità di capogruppo del costituendo consorzio con Ideal Service, seguito da quello della Teknoservice attuale gestore (in proroga dal 2015) del servizio.

Il giudizio sul merito, dopo l’accoglimento della sospensiva nel novembre scorso, è fissato tra pochi giorni, il 5 febbraio.

«Il Comune, durante la prima fase di controlli avviati in data 22 luglio 2019 e nel corso di un’ulteriore istruttoria svolta a partire dal 20 settembre 2019 e conclusasi il 28/1/2020, ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti del potenziale aggiudicatario – si legge in una nota diramata dal palazzo municipale -. Alla luce di approfondimenti specifici svolti dal gruppo di lavoro e dei pareri acquisiti dall’Anac (Autorità nazionale anti corruzione), il responsabile unico del procedimento ha disposto l’esclusione della De Vizia Transfer spa dalla procedura; i motivi di tale esclusione per ragioni di riservatezza non possono essere resi pubblici», riporta il quotidiano brianzolo

La Docks Lanterna si era vista bocciare l’offerta per un distacco di 0,03 punti.