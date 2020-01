Forte vento in provincia di Imperia, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Imperia. Le forti raffiche di vento di oggi hanno causato numerosi danni in tutto l’Imperiese, in particolare a Camporosso, Sanremo e Imperia. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Camporosso per una pianta grassa che si è spezzata e, sempre a Camporosso, in piazza d’Armi dove a essersi spezzato è stato un ramo di eucalipto, precipitato sulla bocciofila, dove fortunatamente al momento del crollo non c’era nessuno.

Interventi anche in via Padre Semeria, a Sanremo, per un palo della Telecom che si è staccato. Sempre a causa del vento, al liceo nautico di Imperia, in piazza Roma, si è distaccata una grondaia. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stata la preside dell’istituto.