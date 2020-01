Fondi di protezione civile, 535mila euro a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Ci sono anche 535mila euro per lavori da eseguirsi nel Comune di San Bartolomeo al Mare, nel Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, firmato oggi a Genova dal presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018, Giovanni Toti.

Il vicesindaco Sandro Fedozzi e l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Salerno erano oggi a Genova per presenziare alla informazione del cospicuo conferimento che verrà investito in diversi interventi, tra cui il ripristino per rafforzo delle dighe foranee, nel ripascimento degli arenili, nell’intervento per il ponte di Borgata Richieri, in interventi idraulici sul Torrente Steria ed altri. In totale, il piano prevede investimenti per 142 milioni di euro in 127 Comuni della Liguria.