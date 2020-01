Sanremo. Per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo Filling the music, il coro pop di bambini

e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ha realizzato un’antologia musicale del Festival di Sanremo: 70 anni di Festival raccolti in 7 videoclip di altrettanti medley, uno per decennio. Un viaggio nella musica pop italiana dal 1950 al 2020, anno per anno, attraverso le cover dei ritornelli delle canzoni vincitrici del Festival con l’obiettivo di ripercorrere la storia del Festival e raccontarla alle giovanissime generazioni.

«È stata una vera impresa, un progetto pieno di carica vitale – racconta la direttrice artistica Tamara Brenni – un viaggio in epoche e sonorità lontane e diverse. Ci siamo confrontati con approcci canori e timbri diversissimi dal nostro abituale repertorio. Un percorso formativo che ci ha fatto conoscere, apprezzare e amare ancora di più la

canzone pop italiana. In questo senso è stata fondamentale la collaborazione con Ferdinando Mongelli, l’arrangiatore musicale di questo progetto, che tra l’altro vive e lavora a Sanremo. All’inizio temevo che le canzoni dei primi decenni fossero troppo lontane e ostiche per i miei ragazzi, invece mi sono sorpresa e ricreduta, a volte commossa, vedendo con quanto impegno e con quanta passione i bambini e i ragazzi di Filling the music abbiano studiato e imparato testi e suoni così lontani e diversi dalle canzoni che ascoltano abitualmente. Sono passati, senza problemi, da Mahmood a Nilla Pizzi. Sarebbe bellissimo vedere i bambini e i ragazzi di “Filling the Music” live a Sanremo».

Il progetto, che ha il patrocinio del Museo del Festival di Sanremo, prevede la pubblicazione dei primi sei videoclip sul canale YouTube di Filling the music – che lo scorso autunno ha festeggiato il superamento della soglia di 100 milioni di visualizzazioni – in forma di countdown, uno al giorno, a partire dal 30 gennaio fino al 4 febbraio. L’ultimo verrà pubblicato dopo la conclusione del Festival e includerà in chiusura il ritornello della canzone vincitrice della settantesima edizione del Festival.