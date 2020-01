Imperia. Appuntamento sabato 1 febbraio a Imperia alle 10:30 alla stazione, per accogliere la band Eugenio in Via di Gioia, che ha lanciato un’iniziativa che merita il plauso di FIAB Imperia.

Eugenio in Via Di Gioia, tra i giovani in gara a Sanremo 2020, arriveranno a Imperia in treno e proseguiranno per Sanremo con la bicicletta. A celebrare il loro gesto ci sarà FIAB Imperia, che si complimenta con la band per l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

Un’ottima occasione anche per promuovere la pista ciclabile del Ponente ligure, una perla per turisti e residenti. Oltre alla musica, originale e innovativa, l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità sono da sempre una priorità della band.

Gli Eugenio in Via Di Gioia dopo aver lanciato un raccolta di fondi per la foresta di Paneveggio, colpita dalla Tempesta Vaia, daranno rilievo all’importanza di muoversi riducendo l’impatto sull’ambiente, scegliendo il treno e la bicicletta.

Programma:

ore 10:30 – arrivo alla stazione di Imperia degli Eugenio in Via Di Gioia

Saluto da parte di FIAB Imperia

FIAB IM invita soci e simpatizzanti a partecipare all’accoglienza e poi pedalare insieme verso Sanremo.

Con l’occasione FIAB IM vuole rimarcare l’importanza di dare impulso alla mobilità sostenibile e stimolare cittadini e amministrazioni a fare scelte in questo senso. Più mezzi pubblici, più biciclette e riduzione della velocità, sono misure che hanno a che fare con la qualità dell’aria e la sicurezza delle persone. Ogni anno troppe persone perdono la vita a causa degli incidenti stradali.

«Ringraziamo la band Eugenio in Via di Gioia, per la bellissima iniziativa e muniti di bicicletta e caschetto ci vediamo in stazione a Imperia!» – ha dichiarato Cristina Sala referente di Fiab Imperia.