Festival di Sanremo, sospese le rimozioni relative al lavaggio strada: le vie interessate

Sanremo. In occasione del Festival della Canzone Italiana, dal 2 al 9 febbraio saranno sospese le rimozioni relative al lavaggio strada lungo le vie in programma:

– via Martiri della Libertà: 2 e 9 febbraio

– via Lamarmora: 4 e 5 febbraio

– Via Galilei 3°tratto (dal civ. 355 al 639) e 4° tratto (dal civ. 641 al 713): 6 e 7 febbraio.

Non verranno perciò rimosse le auto in sosta lungo le vie in programma dal 2 al 9 febbraio, inoltre non verranno interrotte le operazioni di pulizia in via Martiri della Libertà lato levante del 2 febbraio, dove procederanno con spazzatrice solo lungo il lato destro a salire, secondo il senso di marcia. Le risorse verranno comunque impiegate nell’ambito del Festival della Canzone Italiana e collaterali.