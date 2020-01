Sanremo. Prove in corso per il Festival di Sanremo, a dirigere la nuova proposta Marco Sentieri il noto pianista e compositore Danilo Riccardi, che ha curato l’arrangiamento per orchestra del brano. Riccardi sarà anche il produttore artistico del primo album dell’artista campano per l’etichetta Diva’s Music

Marco afferma:«Le sensazioni sono a metà tra meraviglia e spavento. Sono entrato in sala e mi sono emozionato tantissimo a vedere così tanti musicisti dal vivo ed allo stesso tempo anche un po’ spaventato. Stiamo lavorando sodo con tutto lo staff, giorno e notte, per riuscire a finire il mio primo album entro quest’estate».

Marco Sentieri porta sul palco dell’Ariston di Sanremo la delicata tematica del bullismo, molto calda in questo periodo. Dopo aver superato tutte le selezioni su RAI1 il cantante campano è tra gli otto finalisti del 70° Festival della Canzone Italiana con il brano dal titolo “Billy Blu”, composto da Giampiero Artegiani, grande compianto artista scomparso lo scorso febbraio. Martedì 14 gennaio Marco è ospite di Luca Barbarossa nel programma RAI Radio 2 Social Club.

Marco Sentieri, nasce a Napoli l’11 giugno 1985. All’età di 16 anni si trasferisce a Roma dove fonda la sua prima band “Il Quarto senso”, un quartetto con cui dividerà l’emozione di classificarsi ai primi posti del “Sanremo rock giovani”. Dopo due anni lascia “Il Quarto senso” per avventurarsi nella carriera da solista.

Negli anni duemila entra a far parte di un agenzia di spettacoli, che lo inserisce in collaborazioni artiche che lo aiutano a maturare la sua verve artista. Vanta aperture concerti a Clementino, Gemelli Diversi, Rocco Hunt, Moreno, Neri per Caso, Gianni Nazzaro, Tony Tammaro, Mario Trevi. Marco è reduce dalle vittorie di due festival internazionali in Romania: “George Grigoriu” 20-21-22 maggio 2016 e “Dan Spataru” 30 settembre 1-2 ottobre 2016,

nel mezzo la partecipazione ad X-Factor Romania, che vede l’arrivo di Marco ai bootcamp nei 10 finalisti per categoria.

A settembre 2015, Marco, alla ricerca di nuovi stimoli, lascia la band con la quale ha collaborato per circa 10 anni e si catapulta in una nuova avventura. Un progetto da solista con brani inediti che vede coinvolto l’amico/collega Paolo, anche lui entusiasta della nuova avventura. In questo modo nasce la collaborazione con i “Pilla”, Nicola ed Alessandro, che insieme a Paolo formeranno i “Due Quarti” i musicisti di Marco Sentieri. La loro collaborazione li vede coinvolti in due anni a circa 200 live tra locali e piazze del centro Sud.

Nel 2016 partecipano, con l’inedito “La nuova generazione”, al contest nazionale “Tour Music Fest” qualificandosi 6°, ad un passo dalle finali, tra migliaia di band. Nel 2017 accedono alle semifinali nazionali del “Festival Show”. Non centrano la finale ma il riscontro tra il pubblico e le band concorrenti è più che positivo. Sempre nel 2017 il videoclip de “La nuova generazione” è tra i 5 social clip finalisti del concorso internazionale del cortometraggio “Tulipani di seta nera”.

Nel 2018 Marco si concentra con la sua band solo ai concerti live girando tutta l’Italia e toccando varie tappe europee, come Germania, Svizzera e Romania, riscuotendo tanto successo mediatico, anche attraverso i social. A fine 2018 Marco compone l’inno per la propria squadra di calcio della città ovvero l’Albanova, che verrà poi pubblicato a gennaio 2019. In estate il nuovo singolo dal titolo “Avvolgimi” e tantissimi concerti live in tutta Italia.