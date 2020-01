Sanremo. Si avvicina sempre di più l’appuntamento più atteso nel mondo della musica italiana: il Festival

della Canzone Italiana. L’edizione di quest’anno, la 70esima che sarà condotta da Amadeus, si annuncia ricca di ospiti eccellenti e all’insegna della buona musica. Presente con le sue opere anche il maestro orafo Michele Affidato, che da diversi anni realizza i premi speciali che sono stati assegnati a personaggi che hanno fatto la storia della musica, ma anche a chi la musica la promuove, la racconta e ha contribuito negli anni a far crescere sempre di più il Festival nel mondo.

Una menzione particolare, la meritano il “Premio della Critica Mia Martini”, realizzato sia per la sezione Campioni che Nuove Proposte: una particolare scultura che raffigura una chiave di violino con dei fiori ed il leone, simbolo di Sanremo. Non da meno il prestigioso “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”, che viene assegnato agli artisti in gara dai giornalisti radio, web e tv per entrambe le sezioni. Una delle novità sarà “la Chiave d’Argento di Casa Sanremo” realizzata da Affidato, che sarà consegnata ad un personaggio simbolo del Festival dal patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e dal presidente Rai Pubblicità Antonio Marano.

Un’opera preziosa realizzata in argento con laminature in oro e zaffiri. Nell’iconografia generale, la chiave è simbolo dell’apertura di casa: in questo caso, servirà ad aprire le porte di Casa Sanremo, la Casa del Festival, che come ogni anno realizza con successo diversi eventi legati alla kermesse. Michele Affidato da diversi anni realizza anche quei premi speciali che quest’anno andranno ad altri personaggi illustri. Il “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo”, ideato da Ilio Masprone, già assegnato a Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone, Toto Cutugno e Iva Zanicchi. Quest’anno a ricevere la scultura raffigurante una palma con il numero uno sarà Fausto Leali. La scultura realizzata per il “Premio Dietro le Quinte”, invece, è destinato a personaggi che contribuiscono, appunto da dietro le quinte, a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. Anche l’Afi

(Associazione Fonografici Italiani), con cui Affidato collabora già da numerose edizioni del festival, ha incaricato il maestro di realizzare lo storico premio alla carriera.

Sarà il presidente Sergio Cerrutti a consegnare la scultura stilizzata che raffigura il logo dell’Afi a diversi artisti presenti al festival, i cui nomi verranno svelati nel corso della settimana. Non meno importanti anche i premi “Soundies Awards” per i 2 miglior videoclip degli artisti in gara al Festival, un riconoscimento per la creatività sprigionata attraverso i videoclip che rappresentano in pieno i testi e la musica dei brani proposti tra le categorie dei Big e delle Nuove Proposte e ancora le opere realizzate per “Musica contro le Mafie Words and Awards”. Ma per il maestro orafo Sanremo è una settimana importante anche per promuovere le iniziative portate avanti, in qualità di Ambasciatore, insieme all’Unicef.

Anche quest’anno è stato organizzato un convegno con il quale, nell’importante vetrina di Casa Sanremo, verranno trattati temi vicini ai bambini che soffrono particolari situazioni di povertà, che sarà moderato dall’avv. Cataldo Calabretta. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente di Confindustria Crotone Mario spanò, il presidente della Camera di Commercio Alfio Pugliese, il direttore di Confcommercio Giovanni Ferrarelli ed il presidente di Musica Contro le Mafie Gennaro De Rosa.

«Sono diversi anni che la mia arte è presente al Festival di Sanremo, una vetrina importante per la musica italiana nel mondo. Come sempre premieremo diversi artisti, ma saremo impegnati anche con il Convegno Unicef a cui tengo in maniera particolare» – dice Affidato.