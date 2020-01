Festival di Sanremo 2020, Monica Bellucci dà forfait: «Spero in un’altra possibilità nel futuro»

Sanremo. Monica Bellucci non ci sarà al 70° Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è la stessa attrice attraverso il suo ufficio stampa:

«Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro», queste le parole usate dalla diva nostrana, ma francese di adozione.

Ad affiancare il conduttore Rai “restano” dunque Antonella Clerici, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Alketa Vejsiu, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.