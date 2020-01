Fabio Natta: «Infrastrutture? Volgiamo lo sguardo alla Francia e a Roma»

Sanremo. «La dimensione del problema infrastrutturale coinvolge tutto il Nord Ovest, ma è un problema anche europeo. Guardiamo oltralpe, dietro Ventimiglia c’è una delle regioni più ricche della Francia, c’è Nizza con un aeroporto che movimenta milioni di persone all’anno».

Fabio Natta, ex presidente della Provincia, sindaco di Cesio e membro del direttivo nazionale dell’Anci è il primo ospite del 2020 dell’ormai consueto appuntamento con il caffè nei nostri studi. Natta che è stato anche per 3 anni rappresentante delle province liguri in senno all’Upi, ha parlato dei problemi infrastrutturali che stanno attanagliando il nostro territorio ribadendo il suo convinto «no allo strabismo territoriale» ma ha affrontato anche i temi della sua esperienza di amministratore di un piccolo centro dell’entroterra.

Come esponente nazionale del Partito Socialista ha anticipato le mosse del Garofano (che ritorna a pieno titolo nel simbolo) in vista delle Regionali.